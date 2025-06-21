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Губерниев сообщил, что российский тренер вернулся из Китая и работает с супругами Халили

Губерниев сообщил, что российский тренер вернулся из Китая и работает с супругами Халили
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Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что специалист Андрей Прокунин завершил работу в Китае и теперь сотрудничает с российскими биатлонистами Анастасией и Каримом Халили.

«Сильный ход команды губернатора Подмосковья и федерации биатлона Московской области! Из Китая вернулся известный тренер Андрей Прокунин, и он теперь работает с супругами Халили! Биатлонное Подмосковье возвращает отличных наставников! И это делает сильнее спортивную Россию!

Кстати, мини-группа тренируется сейчас в Европе! Подготовку к международным стартам никто не отменял, мы должны быть готовыми вернуться в любой момент! Наши спортсмены всех победят», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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