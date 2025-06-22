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«Думала о завершении карьеры». Кноттен — о проблемах после конфликта с тренерами сборной

«Думала о завершении карьеры». Кноттен — о проблемах после конфликта с тренерами сборной
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Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен рассказала о том, как конфликт с тренерским штабом норвежской сборной мог повлиять на её карьеру.

«Я думала о завершении карьеры. Сначала — нет, я сразу начала искать решения. Но когда изменения стали реальностью, стало больнее. Я чувствовала усталость, дни были долгими, мыслей — слишком много. Я спрашивала себя: стоит ли оно того? Особенно с учётом того, что зимой мне снова придётся иметь дело с этими людьми. Хотела ли я этого?» – приводит слова Кноттен Fondo Italia.

Напомним, Каролин Оффистад Кноттен была исключена из состава групп летней подготовки сборной Норвегии к сезону-2025/2026.

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