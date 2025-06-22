IBU не видит вариантов, при которых биатлонисты из России могут выступить на Олимпиаде

Международный союз биатлонистов (IBU) низко оценил вероятность выступления российских и белорусских биатлонистов на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до того момента, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. На данный момент эти цели, очевидно, не выполняются. Это является невозможным, пока продолжается конфликт на Украине. В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступают на её стороне. Чтобы гарантировать безопасность участников соревнований, было принято изначальное решение об отстранении российских и белорусских атлетов.

В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в предстоящем сезоне в рамках Кубка мира являются минимальными. Что касается Олимпиады в Милане, то будут проведены консультации с Международным олимпийским комитетом, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться. Эти шансы крайне низкие», — приводит слова представителя IBU «ВсеПроСпорт.ру».