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Губерниев отреагировал на заявление IBU о минимальных шансах на допуск россиян к ОИ-2026

Губерниев отреагировал на заявление IBU о минимальных шансах на допуск россиян к ОИ-2026
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Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Международного союза биатлонистов (IBU) о крайне низких шансах на участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Честно говоря, я не понимаю, зачем вообще IBU выпускает такие релизы. Была бы новость, если бы сказали: «Русские ребята, мы вас допускаем». И так понятно, что в биатлоне, лыжах и в целом зимних видах спорта ситуация для нас очень плохая. Они делают вид, что якобы в чём-то заинтересованы или что-то там работают. FIS говорит, что допустит россиян. Кто-то в биатлоне говорит, что, наверное, примем решение. Ничего не произойдёт на фоне нынешней зоны турбулентности. Поэтому я не понимаю, зачем выпускать такие релизы. Для меня это странная история.

Они ориентированы на другое. В этом смысле IBU и многие другие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договорённости совсем других людей. Поскольку никаких договорённостей нет и в ближайшее время не предвидится, никуда допущены мы не будем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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