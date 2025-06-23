Майгуров: вопрос о допуске не стоит на повестке у IBU. Но Олимпиада — не их компетенция

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры — 2026.

«Насколько мне известно, вопрос о нашем допуске у IBU не стоит на повестке. С одной стороны, участие в Олимпиаде – это не их компетенция, но так или иначе МОК с ними будет консультироваться.

Но я смотрю на тенденцию, которая есть в отношении других федераций, и хотелось бы верить, что этот такой положительный вирус распространится и на международный биатлон.

Исполком IBU может собираться посредством онлайн, видеоконференцсвязи, чтобы рассмотреть наш вопрос. Конгресс организации в 2022 году передал полномочия исполкому по принятию данного решения», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».