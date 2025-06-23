«Она всегда была добра ко мне». Виттоцци рассказала о тренировках с Пройс в Рупольдинге

Двукратная чемпионка мира по биатлону итальянка Лиза Виттоцци высказалась о тренировках с немецкой биатлонисткой Франциской Пройс в Рупольдинге (Германия).

«Я планировала приехать сюда, в Рупольдинг. Мне понравилась идея тренироваться с Франциской. Поэтому мы сделали ей предложение, и она была доступна, рада быть с ней. Поэтому мы немного тренируемся вместе, на трассе и на стрельбище, и это весело. Франциска всегда была добра ко мне. Даже в прошлом сезоне она часто спрашивала меня о здоровье. Знаю, что она очень хорошо меня понимала, потому что в предыдущем сезоне она оказалась в такой же ситуации, но с другими проблемами. Я была в восторге», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, в минувшем сезоне Франциска Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». Она также стала обладательницей первой личной золотой медали ЧМ, выиграв гонку преследования в Ленцерхайде.