На 85-м году жизни умер известный фанат биатлона Норберт Штарке

На 85-м году жизни скончался известный биатлонный болельщик Норберт Штарке. Об этом в социальных сетях сообщил кёльнский клуб по настольному теннису.

Штарке был известен в мире как человек, который посещал многие соревнования по биатлону даже в преклонном возрасте. Он также носил шляпу с большим количеством значков.

«20 июня 2025 года мы потеряли нашего основателя Норберта на 85-м году жизни. Он посвятил клубу многие десятилетия, формировал его облик и показывал, в чём состоит настоящая клубная жизнь. Особенно близкой его сердцу была работа с молодёжью. Норберт был предан не только настольному теннису, но и биатлону, где он также активно участвовал в мероприятиях и поддерживал юношеские команды клубов. Наши мысли — с его семьёй и друзьями», – говорится в заявлении клуба.