Губерниев отреагировал на новость о кончине биатлонного болельщика Норберта Штарке

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу кончины известного биатлонного болельщика из Германии Норберта Штарке.

Ранее о смерти Штарке в социальных сетях сообщил кёльнский клуб по настольному теннису. В посте было написано, что основатель клуба скончался 20 июня. Норберт Штарке был известен в мире как человек, который посещал многие соревнования по биатлону даже в преклонном возрасте. Он также носил шляпу с большим количеством значков и являлся заметной фигурой на этапах Кубков и чемпионатов мира.

«RIP Norbert. Мы дружили и очень много общались… Самый легендарный биатлонный болельщик ушёл...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.