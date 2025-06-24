Глава СБР Майгуров ответил, есть ли среди биатлонистов те, кто желает сменить гражданство

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался по поводу смены спортивного гражданства российскими биатлонистами.

— Кто‑то из спортсменов за минувшее с завершения сезона время не говорил о желании завершить карьеру, сменить спортивное гражданство?

— Желания сменить гражданство за это время ни у кого не было. Думаю, и предпосылок для этого нет. Все сильнейшие в строю.

— У женщин никто в декрет не собирается?

— Нет, пока не сообщали, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) низко оценил вероятность выступления российских и белорусских биатлонистов на Олимпийских играх — 2026 в Италии.