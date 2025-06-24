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«Тяжёлая часть моей истории». Осеан Мишлон — о проблемах со здоровьем в сезоне-2022/2023

«Тяжёлая часть моей истории». Осеан Мишлон — о проблемах со здоровьем в сезоне-2022/2023
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Французская биатлонистка Осеан Мишлон рассказала, какое влияние оказывали проблемы со здоровьем на её карьеру в прошедшие сезоны.

«Была история с сердцем. У меня была патология, которая сильно мешала мне зимой в 2022 и 2023 годах, и тогда мы действительно задумались… Поскольку мы не знали, что это и это немного пугало. Мне сказали, что если не заниматься биатлоном, то эта проблема не предоставит особых проблем. Но когда ты уже много лет живёшь этим и тренируешься…

Это была довольно тяжёлая часть моей спортивной истории. Мы провели небольшой контрольный осмотр весной, и оказалось, что больше нет никаких признаков болезни. По крайней мере ничего не видно. Врач сказала мне: «Думаю, всё в порядке». И это действительно было отличной новостью!

Я очень рада, что прошла этот осмотр, это обследование — спустя два года после операции, чтобы начать новый сезон с мыслью, что теперь всё официально позади», – приводит слова Мишлон Ski-Nordique.

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