IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) допустит до участия в Олимпиаде 2026 года не более четырёх россиян при условии, что до середины января им удастся заработать необходимое количество квалификационных очков на Кубке мира или Кубке IBU, однако сейчас это невозможно.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.

«Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений.

Что касается потенциального участия российских или белорусских биатлонистов в зимних Олимпийских играх 2026 года, следует отметить, что квота национальных олимпийских комитетов (НОК) уже распределена в соответствии с турнирной таблицей Кубка наций сезона-2024/2025. Уайлд-кард для НОК без квот (максимум две для каждого пола. — Прим. «Чемпионата») можно получить до середины января на основе квалификационных очков IBU. Без участия в соревнованиях IBU (Кубке мира или Кубке IBU. — Прим. «Чемпионата») до Олимпийских игр уайлд-кард получены быть не могут. Правила соревнований IBU не предусматривают участия нейтральных спортсменов», — приводит ТАСС заявление IBU.