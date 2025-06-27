Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) допустит до участия в Олимпиаде 2026 года не более четырёх россиян при условии, что до середины января им удастся заработать необходимое количество квалификационных очков на Кубке мира или Кубке IBU, однако сейчас это невозможно.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.

«Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений.

Что касается потенциального участия российских или белорусских биатлонистов в зимних Олимпийских играх 2026 года, следует отметить, что квота национальных олимпийских комитетов (НОК) уже распределена в соответствии с турнирной таблицей Кубка наций сезона-2024/2025. Уайлд-кард для НОК без квот (максимум две для каждого пола. — Прим. «Чемпионата») можно получить до середины января на основе квалификационных очков IBU. Без участия в соревнованиях IBU (Кубке мира или Кубке IBU. — Прим. «Чемпионата») до Олимпийских игр уайлд-кард получены быть не могут. Правила соревнований IBU не предусматривают участия нейтральных спортсменов», — приводит ТАСС заявление IBU.

Материалы по теме
«Давайте будем честными». Почему IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону?
«Давайте будем честными». Почему IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android