Сборная России по биатлону лишилась трёх побед в Кубке наций после бана Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил награды после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации и аннулировании результатов россиянина Евгения Устюгова.

Евгений Устюгов, а также его партнёры по эстафете Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов официально лишились серебра мирового первенства — 2011. Награды перейдут сборной Украины, а бронзовым призёром станет команда Швеции. Также были определены новые обладатели наград в масс-старте: медаль Устюгова перешла итальянцу Лукасу Хоферу, а бронза — норвежцу Тарьею Бё.

Изменения в итоговых результатах Кубка мира после дисквалификации Устюгова:

2009/2010: обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов — Кристоф Зуманн, Австрия (вместо Устюгова);

2011/2012: Кубок наций, мужчины — победитель Франция (вместо России);

2012/2013: Кубок наций, мужчины — победитель Норвегия (вместо России);

2012/2013: Кубок наций, эстафета — победитель Норвегия (вместо России).

Напомним, в 2020 году Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта дисквалифицировали на четыре года, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы.