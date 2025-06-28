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Глава IBU прокомментировал перераспределение призовых мест после дисквалификации Устюгова

Глава IBU прокомментировал перераспределение призовых мест после дисквалификации Устюгова
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал решение организации о перераспределении призовых мест чемпионата мира – 2013 и Кубков мира сезонов-2009/2013 после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова.

«Мы рады наконец отдать должное этим достойным спортсменам, которые заслужили признание благодаря своей преданности делу, упорной работе и приверженности принципам честной игры. Хотя нам жаль, что это перераспределение оказалось необходимым, мы удовлетворены тем, что справедливость восторжествовала для тех, кто соревновался честно. В IBU мы по-прежнему привержены защите «чистых» спортсменов и сохранению целостности нашего вида спорта», – приводит слова Далина пресс-служба IBU.

Напомним, в 2020 году Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта дисквалифицировали на четыре года, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы.

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