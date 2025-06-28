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IBU принял решение увеличить призовой фонд Кубка мира по биатлону

IBU принял решение увеличить призовой фонд Кубка мира по биатлону
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Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение увеличить призовой фонд Кубка мира на € 1,6 млн, чтобы сравнять сумму призовых в олимпийском сезоне с суммой призовых в сезоне с чемпионатом мира.

Увеличение касается высших позиций в индивидуальных соревнованиях. Победа на этапе Кубке мира позволит спортсмену заработать € 20 тыс. (в прошлом сезоне – € 15 тыс). Общий призовой фонд на сезон-2025/2026 составит более € 9,3 млн. Это на 56% больше по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном-2021/22.

Напомним, в 2026 году с 6 по 22 февраля пройдут зимние Олимпийские игры — 2026 в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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