Братья Бё могут стать экспертами на телевидении на время проведения ОИ-2026

Завершившие карьеру после сезона-2024/2025 норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё рассказали, что могут стать экспертами одного из телевизионных каналов на время проведения Олимпийских игр – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Тарьей Бё: Участвовать в Олимпийских играх — это нечто грандиозное. Это действительно уникальный момент, и будет здорово пережить его с другой стороны, без давления. Для меня это будет впервые. Мы уже получали предложения от телеканалов. Сначала мы шутили над этим, но скоро можем и правда оказаться с микрофоном.

Йоханесс Бё: Переговоры идут хорошо, посмотрим, к чему это приведёт, – приводит слова норвежцев Ski-Nordique.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.