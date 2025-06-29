Братья Бё могут стать экспертами на телевидении на время проведения ОИ-2026
Поделиться
Завершившие карьеру после сезона-2024/2025 норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё рассказали, что могут стать экспертами одного из телевизионных каналов на время проведения Олимпийских игр – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Тарьей Бё: Участвовать в Олимпийских играх — это нечто грандиозное. Это действительно уникальный момент, и будет здорово пережить его с другой стороны, без давления. Для меня это будет впервые. Мы уже получали предложения от телеканалов. Сначала мы шутили над этим, но скоро можем и правда оказаться с микрофоном.
Йоханесс Бё: Переговоры идут хорошо, посмотрим, к чему это приведёт, – приводит слова норвежцев Ski-Nordique.
Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.
Комментарии
- 29 июня 2025
-
13:00
- 28 июня 2025
-
12:44
-
09:58
-
09:24
- 27 июня 2025
-
10:55
- 24 июня 2025
-
19:14
-
15:23
-
09:59
-
09:47
- 23 июня 2025
-
17:43
-
09:48
- 22 июня 2025
-
11:42
-
11:36
-
10:39
- 21 июня 2025
-
09:24
- 20 июня 2025
-
22:42
-
17:25
-
14:34
-
12:48
- 18 июня 2025
-
22:15
-
18:42
-
16:46
-
11:26
- 17 июня 2025
-
16:10
-
15:57
-
12:52
-
11:59
- 15 июня 2025
-
11:06
-
09:53
-
09:36
- 14 июня 2025
-
23:32
-
15:34
- 13 июня 2025
-
14:14
- 12 июня 2025
-
15:27
- 11 июня 2025
-
13:23