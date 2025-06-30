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Лиза Виттоцци: Олимпиада-2026 — главная цель сезона

Лиза Виттоцци: Олимпиада-2026 — главная цель сезона
Лиза Виттоцци
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Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци высказалась о важности паузы в карьере, которую она взяла перед Олимпиадой-2026 из-за здоровья. Она также назвала домашние Игры главным стартом предстоящего сезона.

«Я думаю, мне нужна была эта пауза, даже если она была вынужденной. Я была на пределе — и физически, и морально. Никогда не позволяла себе остановиться и осмыслить то, чего уже добилась. С тех пор как я начала заниматься биатлоном, всё происходило без остановки. Хоть и удавалось проходить через трудные периоды, у меня никогда не было столько времени, чтобы переварить всё и задуматься.

Олимпиада — главная цель сезона, но пока я об этом не особо думаю, ведь до неё ещё далеко. За это время может случиться всё, что угодно. Я стараюсь жить сегодняшним днём, участвовать в гонках и быть в своей наилучшей форме. В любом случае, буду счастлива снова надеть лыжи на первом этапе Кубка мира, потому что прошлой зимой было тяжело смотреть всё это по телевизору. Мне больше нечего доказывать. Всё, чего я добилась, — уже достаточно. И если этого достаточно для меня, то этого должно быть достаточно и для других», — приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

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