Кноттен прибыла во Францию для индивидуального сбора после конфликта с тренерами Норвегии

Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен проводит индивидуальный высотный сбор в Бесане (Франция). Спортсменка пробудет там в течение трёх недель вместе с тренером Роджером Груббеном и своими родителями.

«Мне нравится это место. Здесь хороший стадион, можно кататься на роликовых лыжах как на равнинной местности, так и в горах. Знаю разные маршруты для бега. И, конечно, здесь много велодорожек и высота, что вызывает у меня интерес. Возможно, я присоединюсь к бельгийской команде на несколько тренировок», — приводит слова Кноттен Nordic Magazine.

Напомним, Каролин Оффигстад Кноттен была исключена из состава групп летней подготовки сборной Норвегии к сезону-2025/2026 после несогласия с тренировочным планом.