Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кноттен прибыла во Францию для индивидуального сбора после конфликта с тренерами Норвегии

Кноттен прибыла во Францию для индивидуального сбора после конфликта с тренерами Норвегии
Каролин Оффигстад Кноттен
Комментарии

Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен проводит индивидуальный высотный сбор в Бесане (Франция). Спортсменка пробудет там в течение трёх недель вместе с тренером Роджером Груббеном и своими родителями.

«Мне нравится это место. Здесь хороший стадион, можно кататься на роликовых лыжах как на равнинной местности, так и в горах. Знаю разные маршруты для бега. И, конечно, здесь много велодорожек и высота, что вызывает у меня интерес. Возможно, я присоединюсь к бельгийской команде на несколько тренировок», — приводит слова Кноттен Nordic Magazine.

Напомним, Каролин Оффигстад Кноттен была исключена из состава групп летней подготовки сборной Норвегии к сезону-2025/2026 после несогласия с тренировочным планом.

Материалы по теме
Лиза Виттоцци: Олимпиада-2026 — главная цель сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android