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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков дебютировал в легкоатлетическом марафоне

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков дебютировал в легкоатлетическом марафоне
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5 июля в Санкт-Петербурге состоялся 34-й марафон «Белые ночи». В нём приняли участие трое российских биатлонистов: Антон Бабиков, Александр Логинов и Максим Цветков.

Спортсмены пробежали классическую дистанцию — 42,195 км. По итогам соревнований лучшим из биатлонистов стал Бабиков, он занял 14-е место в абсолютном зачёте (восьмое место в национальном) с результатом 2:22.51, Логинов стал 39-м — 2:33.51, а Цветков — 712-м, показав результат 3:07.33.

Максим Цветков, Александр Логинов и Антон Бабиков

Максим Цветков, Александр Логинов и Антон Бабиков

Фото: Телеграм-канал kuzminprosport

Примечательно, что заслуженному мастеру спорта по биатлону Антону Бабикову не хватило 51 секунды, чтобы выбежать из результата 2:22.00, который является нормативом для присвоения звания мастера спорта по лёгкой атлетике.

Личный тренер спортсмена Дмитрий Шукалович в социальных сетях написал, что планировалось пробежать в районе 2:21.30, но первую половину спортсмен пробежал намного быстрее предстартовой раскладки, после чего на второй половине не смог поддержать взятый темп.

Итоги 2024 года в биатлоне

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