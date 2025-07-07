Йоханнес Бё поделился яркими совместными фотографиями со своей супругой

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё опубликовал совместные фотографии со своей супругой Хеддой. Пара посетила свадьбу друзей.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Ранее титулованный спортсмен принял участие в забеге на 42 км между городами Шушен и Лиллехаммер. Норвежец занял 13-е место, преодолев дистанцию за 3:28.43.

В марте этого года Йоханнес Бё провёл последнюю гонку в карьере на домашней трассе в Хольменколлене в рамках Кубка мира — 2024/2025. Вместе с Йоханнесом карьеру завершил и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё. Бё-младший занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.