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Йоханнес Бё поделился яркими совместными фотографиями со своей супругой

Йоханнес Бё поделился яркими совместными фотографиями со своей супругой
Йоханнес Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё опубликовал совместные фотографии со своей супругой Хеддой. Пара посетила свадьбу друзей.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Ранее титулованный спортсмен принял участие в забеге на 42 км между городами Шушен и Лиллехаммер. Норвежец занял 13-е место, преодолев дистанцию за 3:28.43.

В марте этого года Йоханнес Бё провёл последнюю гонку в карьере на домашней трассе в Хольменколлене в рамках Кубка мира — 2024/2025. Вместе с Йоханнесом карьеру завершил и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё. Бё-младший занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.

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