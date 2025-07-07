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Российские биатлонисты Бурундуков и Каплина объявили о создании семьи

Российские биатлонисты Бурундуков и Каплина объявили о создании семьи
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Российские биатлонисты Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков сообщили, что стали мужем и женой. Фотографию со свидетельством о браке в руках Бурундукова опубликовала в своём телеграм-канале его супруга.

Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков

Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков

Фото: из личного архива Елизаветы Каплиной

В сезоне-2024/2025 Елизавета Каплина заняла седьмое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России, набрав 451 очко. Её лучшим результатом стали четвёртое и пятое места в гонках на этапе в Златоусте (Челябинская область). Михаил Бурундуков стал 25-м, заработав 267 очков.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) низко оценил вероятность выступления российских и белорусских биатлонистов на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

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