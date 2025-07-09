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Норвежская биатлонистка сменила гражданство ради участия в Олимпиаде и ЧМ

Норвежская биатлонистка сменила гражданство ради участия в Олимпиаде и ЧМ
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Норвежская биатлонистка Анн де Беш сменила спортивное гражданство на датское, чтобы получить возможность участвовать в Олимпийских играх 2026 в Италии.

Де Беш 25 лет, она чемпионка мира в эстафете среди юниоров (2019).

«Я на 75% датчанка, потому что моя семья датчане, и у меня там большая семья. За эти годы я провела много времени в Дании, поэтому представлять эту страну показалось мне вполне естественным выбором.

Мы очень надеемся вдохновить молодых датских спортсменов заниматься биатлоном. Наша самая большая мечта — сформировать первую женскую эстафетную команду Дании на чемпионате мира в Осло в 2029 году.

Я приму участие во всех гонках Кубка IBU до Рождества и надеюсь отобраться на этап Кубка мира в Рупольдинге, а потом и на Олимпиаду», — приводит слова де Беш Fondo Italia со ссылкой на Nordic Magazine.

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