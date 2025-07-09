Суд удовлетворил прошение бывшего директора ЦСП Кравцова о досрочном освобождении

Тверской районный суд Москвы удовлетворил прошение бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова о досрочном освобождении, сообщает ТАСС со ссылкой на документы в суде. Решение вступит в силу с 25 июля.

30 ноября 2023 года Замоскворецкий суд признал Кравцова виновным по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима. С 2020 года Кравцов находился под стражей.

Кравцова и его сообщников обвиняли в устройстве нескольких человек на разные должности в сборной России, которые получали зарплату, фактически не работая. В начале расследования дела следователи полагали, что сумма ущерба составляет 14 млн рублей. Затем выяснилось, что она составляет около 25 млн рублей.