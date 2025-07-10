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«Быть профессиональным уже не сильно хочется». Антон Бабиков — о продолжении карьеры

«Быть профессиональным уже не сильно хочется». Антон Бабиков — о продолжении карьеры
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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков объяснил, что заставило пересмотреть взгляды на продолжение тренировочного процесса.

— Прошлой зимой вы не были так уверены, что продолжите тренировки. Что заставило изменить точку зрения?
— Речь шла не о том, чтобы прямо взять и повесить лыжи на гвоздь. Просто в моём понимании профессиональная карьера — это все без исключения гонки сезона. Я так и бегал всегда, да и сейчас считаю, что это моя работа, которую я должен делать от и до. А не пропускать какие-то неудобные старты, рассказывая всем, что готовлюсь к Олимпиаде. Просто быть в этом смысле максимально профессиональным мне уже, наверное, не так сильно хочется. В том плане, что сейчас у нас июль, а я ещё ни разу не брал в руки винтовку. Раньше и представить себе такого не мог, а сейчас думаю, что мне было бы тяжело выходить на тренировки начиная с мая, искать мотивацию.

— В этом плане ваша беговая эпопея выглядит отличной перебивкой.
— На самом деле да. Как глоток свежего воздуха, возможность переключить голову, не снижая физической нагрузки. Выполнять эту работу в рамках биатлона, не имея возможности соревноваться на протяжении четырёх или пяти месяцев, я бы точно не смог, скорее полностью растерял бы мотивацию уже к осени. Сейчас же настроен совершенно нормально. Да, возможно, я не буду так хорош по ходу сезона, как мог бы. Но у нас и без меня есть кому быть сильными и стабильными. Пусть будут, — приводит слова Бабикова RT.

В марте 2022 года IBU отстранил спортсменов России и Беларуси от международных стартов. В мае 2025 года Бабиков вошёл в пул допинг‑тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на сезон‑2025/2026.

В прошедшие выходные 33‑летний спортсмен занял 14-е место, отстав от победителя менее чем на 11 минут на беговом марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Для выполнения норматива мастера спорта по лёгкой атлетике Бабикову не хватило 51 секунды. Биатлонист признался, что собрал на второй половине «весь негатив», который мог, и пообещал в следующий раз преодолеть дистанцию значительно быстрее.

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