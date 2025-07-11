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Немецкая биатлонистка уже несколько месяцев борется с редким заболеванием

Немецкая биатлонистка уже несколько месяцев борется с редким заболеванием
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Последние месяцы 21-летняя биатлонистка Юлия Кинк испытывает проблемы со здоровьем, сопровождаемые сотрясением мозга и сильными головными болями.

Прошлый сезон у дебютантки и представительницы нового поколения Германии начинался с больших амбиций. Однако планы во многом перечеркнула болезнь Лайма — инфекция, вызывающая кожные высыпания, усталость, головные боли и общее недомогание.

«Меня укусил клещ как раз перед нашим основным тренировочным блоком. В конце августа, непосредственно перед чемпионатом Германии, мне поставили диагноз — болезнь Лайма», — приводит слова Кинк Ski — Biathlon — Sports Infos.

Несмотря на заболевание, старт сезона у Юлии Кинк выдался мощным — ей удалось завоевать место в составе на этапе Кубка мира уже на открытии в Контиолахти. Это стало достижением для молодой спортсменки, дебютировавшей в элите всего несколькими месяцами ранее в Солджер Холлоу.

Однако после выступлений в Хохфильцене проблемы со здоровьем настигли Кинк снова, вынудив пропустить гонки в Ле-Гран-Борна. Вернувшись позднее к соревнованиям, за неделю до этапа Кубка мира в Антерсельве биатлонистка упала и ударилась головой. С этого момента у неё начались невыносимые головные боли.
После диагностированного сотрясения мозга спортсменка попыталась вернуться слишком быстро, приняв участие в чемпионате Европы в Мартеле и на этапе Кубка IBU в Риднау. Это стало ошибкой, так как уже через несколько дней головные боли, как призналась биатлонистка, были настолько сильными, что в итоге она оказалась прикована к постели. О том, что она переусердствовала с тренировками, сказали и врачи.

Сегодня Кинк усердно работает, чтобы вернуться на Кубок мира. В ментальной и физической подготовке спортсменке помогает то, что она изучает спортивные науки в Мюнхене. Будучи включённой в группу 1Б национальной команды Германии, биатлонистка готовится к олимпийскому сезону-2025/2026 и надеется наконец раскрыть весь свой потенциал.

Юлия Кинк дебютировала на международной арене в марте 2022 года на Юношеском олимпийском фестивале в Вуокатти (Финляндия). На Юношеском чемпионате мира 2023 года в Щучинске (Казахстан) завоевала четыре медали: по два золота и серебра. В начале сезона-2023/2024 спортсменка дебютировала на Кубке IBU и сразу же произвела сильное впечатление. В Контиолахти заняла пятое место в спринте, а в Идре и Шушене стабильно входила в десятку лучших. В Мартелле биатлонистка одержала свою первую победу в Кубке IBU, выиграв сокращённую индивидуальную гонку.

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