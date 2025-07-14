«Готовимся к Олимпиаде». Чемпион России по биатлону — о цели на сезон

Российский биатлонист и чемпион страны Евгений Сидоров рассказал о намерениях поехать на предстоящие зимние Олимпийские игры, пояснив, что шансы есть у всех.

— В олимпийском сезоне у тебя одна цель — попасть на Игры-2026 в Италии. Ты искренне веришь в лучшее или это способ мотивировать себя?

— Были разговоры, что, может, нас допустят. Поэтому, конечно, я себя так мотивирую. Если допустят, то непонятно же, кто туда поедет, какая команда будет. Каждый может туда попасть. Пока цель на сезон такова: готовимся к Олимпиаде. Дальше уже посмотрим, допустят нас туда или нет, — приводит слова Сидорова Sport24.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Это будут первые Игры с участием двух городов-хозяек в официальной форме. Для Италии это станет четвёртая Олимпиада. В 1956 году в Кортина-д'Ампеццо ОИ уже проходили.

С 2022 года российские биатлонисты на международных соревнованиях под эгидой IBU по политическим причинам не выступают.