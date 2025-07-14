Жулия Симон рассказала, какие цели ставит для себя на ОИ-2026

10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон рассказала о любви к трассе в Антхольце, где пройдут биатлонные соревнования Олимпийских игр — 2026, отметив, почему завоевание личной медали на Играх в Милане и в Кортина-д'Ампеццо является одной из главных целей её карьеры.

«Мне нравятся трассы в Антхольце. Когда мы каждый год возвращаемся туда после двух недель в Германии, ощущается высота. Но в этом году всё будет немного иначе: все будут готовы к Олимпийским играм и к высоте. Трасса очень сложная. Нужно всегда выкладываться на максимум, а стрельбище может быть непростым. Это всегда приятное место: у нас хороший отель, вкусная еда… Но на данный момент путь ещё длинный, и в декабре всё станет более конкретным, чем сегодня.

Олимпиада проходит лишь раз в четыре года. Это моя главная цель, основная для каждого. Это одно из моих первых детских воспоминаний. Мечта — медаль в личной гонке и золотая медаль в эстафете для сборной Франции», — приводит слова Симон пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).