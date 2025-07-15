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Биатлонист Сидоров: почему именно в футболе столько денег? Это вызывает у меня непонимание

Биатлонист Сидоров: почему именно в футболе столько денег? Это вызывает у меня непонимание
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Чемпион страны, 27-летний российский биатлонист Евгений Сидоров рассказал о своём отношении к футболу в стране.

– Всё ещё разочарован в футболе?
– Да, ничего не поменялось. Я, конечно, иногда смотрю футбол. Когда сборная России играет, сравниваю, как они играли тогда и сейчас. Видно, что другой уровень стал, начинаешь больше их уважать в плане игры. Тем не менее их большой уровень заработка всё так же вызывает у меня непонимание. Почему именно в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше вкладываются, устают, зарплаты в разы ниже? — приводит слова Сидорова Sport24.

На чемпионате России – 2025 в Тюмени Сидоров завоевал золото в большом масс-старте.

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