Лиза Виттоцци — о возвращении к тренировкам после травмы: первый месяц был тяжёлым

Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци рассказала о процессе подготовки к олимпийскому сезону, отметив сложности, с которыми пришлось столкнуться после травмы спины. Виттоцци решила провести часть подготовки к новому сезону во французском Бессане.

«Обожаю это место, наслаждаюсь временем, проведённым здесь. Смена страны благоприятна, потому что это позволяет выйти из привычной рутины.

Моя тренировочная программа здесь довольно стандартная. Когда я возобновила тренировки, самым непростым было заниматься с ясной головой. Я боялась, что боль вернётся. Вот почему первый месяц был тяжёлым, но постепенно я чувствую себя гораздо лучше и могу справляться с нагрузками без проблем», — приводит слова Витоцци Ski-Nordique.