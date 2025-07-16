Лиза Виттоцци рассказала о своём страхе после возобновления тренировок

Итальянская биатлонистка, победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци рассказала о первых ощущениях после возобновления тренировок.

«Когда я возобновила тренировки, самым сложным было избавиться от мыслей. Я боялась, что боль вернётся – из-за этого первый месяц дался мне тяжело. Но постепенно я чувствую себя гораздо лучше и могу без проблем переносить тренировочные нагрузки», — приводит слова Виттоцци Ski Chrono.

Напомним, итальянская биатлонистка полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы спины. 30-летняя Виттоцци — двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.