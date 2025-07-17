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Норвежского биатлониста оштрафовали в Италии за тренировки на проезжей части

Норвежского биатлониста оштрафовали в Италии за тренировки на проезжей части
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Трёхкратный чемпион Европы Сиверт Баккен был оштрафован итальянской полицией за езду на лыжероллерах по проезжей части. Норвежский биатлонист проводил тренировочное занятие в итальянском лыжном курорте Ливиньо.

Фото: Из личного архива Сиверта Баккена

«Мы действительно чувствовали ненависть местных жителей. Я никогда не испытывал такой неприязни, когда мы стояли на роликовых лыжах внизу по дороге в Ливиньо. Насколько мне известно, итальянские законы гласят, что кататься на роликовых коньках по дорогам запрещено, но в Ливиньо на это раньше смотрели сквозь пальцы, поскольку они много зарабатывают из-за того, что мы тренируемся здесь.

Мы слышали, что причиной стали некоторые финские лыжники, которые были очень неосторожны на спуске на роликовых лыжах, проехали на красный свет и не повели себя должным образом», — приводит слова Баккена VG.

Ливиньо долгое время был очень популярным местом для тренировок на высоте. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо готовился здесь к предыдущему сезону. Но после введения жёстких мер полицией многие лыжники и биатлонисты исключают итальянский курорт из своего календаря подготовки к сезону.

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