Динара Смольская сфотографировалась с сыном на колесе огромного БелАЗа

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Смольская сфотографировалась с сыном на колесе огромного БелАЗа.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с семейным фото белорусской спортсменки на фоне грузового автомобиля.

Фото: Из личного архива Динары Смольской

Напомним, Динара является супругой биатлониста Антона Смольского. В начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов состоялась в начале октября. А в сентябре 2023 года в семье Смольских появился сын Сафрон.

29-летняя Смольская заняла третье место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Она набрала 1369 очков, отстав от победительницы, россиянки Виктории Сливко, на 42 очка.