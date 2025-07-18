Резцова рассказала, в каком компоненте гонки россияне уступают лидерам мирового биатлона

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах биатлонистка Кристина Резцова рассказала, в каком компоненте гонки российские спортсмены уступают лидерам мирового биатлона.

– Российский биатлон сохранил уровень за три года?

– Очень сложно сказать. У нас разные трассы и разные подготовки лыж. Большие различия между тем, что делаем мы в России и что они делают в Европе. Мы 100% отстаём в скорости стрельбы и точности. Особенно если взять среднюю скорость по России – это прямо очень плохие цифры. Есть индивидуумы, которые хорошо стреляют, например, Тамара Дербушева. Она стреляет стабильно быстро и метко. У неё очень хороший процент. Но глобально мы все стреляем очень медленно – на Кубке мира никто так не стреляет. В новом сезоне это основное, над чем надо сильно поработать.

Я не скажу, что мы стали меньше тренироваться, в функциональном плане не подсели. Но скорость стрельбы – основное, в чём мы будем проигрывать, если не подтянем этот компонент. Если скорость стрельбы не тренировать, в соревновательный период догнать конкурентов будет невозможно, – приводит слова Резцовой «Лыжный спорт».