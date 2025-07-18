«Была как зомби». Кристина Резцова — о своём состоянии на ОИ-2022

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах биатлонистка Кристина Резцова поделилась воспоминаниями о своём состоянии во время участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

– Какие воспоминания остались от выступлений на Играх в Пекине?

– Конечно, больше хотелось бы ощущения праздника. Но было много запретов. Нельзя было ни с кем общаться, куда-то ходить, все в масках, куча тестов и так далее. Плохие и тяжёлые воспоминания. Тратишь много энергии, чтобы, не дай бог, никого не коснуться и не заболеть. Все спортсмены всё время думали в первую очередь только об этом, только потом о результате.

Тем не менее эмоции в основном были суперположительные! Это была моя первая Олимпиада – что-то за гранью моего представления. Волнение было на другом уровне. Перед первой гонкой по телефону разговаривала с родными, на меня муж смотрел и сказал: «Когда я увидел, что ты была зелёного цвета, не знал, что тебе ещё сказать».

Я очень сильно волновалась и была как зомби. После первой гонки я уже себя отпустила, ощущения совсем другие были. Понимаешь, что эту медаль можешь завоевать раз в четыре года, и начинается паника: надо показать себя здесь и сейчас. Медаль хоть и не золотая, но всё равно круто! – приводит слова Резцовой «Лыжный спорт».