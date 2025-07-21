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«В биатлоне ты как будто «в пузыре». Француженка Жюлия Симон — о хобби в мастерской

«В биатлоне ты как будто «в пузыре». Француженка Жюлия Симон — о хобби в мастерской
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Призер Олимпийских игр и десятикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон рассказала, что увлекается деревообработкой, пояснив, что мастерская помогает отвлечься от биатлона.

«Работа там помогает мне думать о чем-то другом, кроме биатлона. В биатлоне ты как будто “в пузыре”, а мастерская возвращает меня в реальную жизнь, поддерживает мою страсть и помогает сосредоточиться на чем-то другом», — приводит слова спортсменки сайт IBU.

28-летняя французская биатлонистка также является обладательницей Кубка мира в общем зачёте и двух малых Кубков мира в зачёте гонок преследования и масс-стартов в сезоне 2022/23 и многократной победительницей этапов Кубка мира.

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