«Своеобразная медитация». Ирина Казакевич показала, как чистит винтовку
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Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Ирина Казакевич показала, как в домашних условиях приводит в порядок свою винтовку, соответствующий видеоролик появился в телеграм-канале спортсменки.
«Маленькая часть процесса чистки оружия. Своеобразная медитация», — написала под видео Казакевич.
Ирине Казакевич 27 лет, она серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 в суперспринте, двукратный серебряный призёр Универсиады-2019 в Красноярске. Спортсменка — заслуженный мастер спорта России, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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