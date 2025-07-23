Себастиан Самуэльссон назвал главный урок, который преподало ему отцовство

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, какой урок извлёк из первого опыта отцовства. 11 мая 2024 года у Самуэльссона родилась дочка, которую назвали Эльзой.

– Самый большой урок, который преподало вам отцовство?

– Нужно быть более эффективным. Теперь ты понимаешь, что, если у тебя есть пять свободных минут, нужно их использовать, потому что всё стало намного суматошнее… И на самом деле я понял, как важно спать! Раньше если ложишься спать поздновато, это не было большой проблемой, потому что можно было легко поспать днём. А сейчас не хочется провести плохую ночь, потому что не будет возможности восстановиться, — приводит слова Самуэльссона пресс-служба IBU.