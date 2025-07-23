Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Себастиан Самуэльссон назвал главный урок, который преподало ему отцовство

Себастиан Самуэльссон назвал главный урок, который преподало ему отцовство
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, какой урок извлёк из первого опыта отцовства. 11 мая 2024 года у Самуэльссона родилась дочка, которую назвали Эльзой.

– Самый большой урок, который преподало вам отцовство?
– Нужно быть более эффективным. Теперь ты понимаешь, что, если у тебя есть пять свободных минут, нужно их использовать, потому что всё стало намного суматошнее… И на самом деле я понял, как важно спать! Раньше если ложишься спать поздновато, это не было большой проблемой, потому что можно было легко поспать днём. А сейчас не хочется провести плохую ночь, потому что не будет возможности восстановиться, — приводит слова Самуэльссона пресс-служба IBU.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android