Себастиан Самуэльссон назвал главный урок, который преподало ему отцовство
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, какой урок извлёк из первого опыта отцовства. 11 мая 2024 года у Самуэльссона родилась дочка, которую назвали Эльзой.
– Самый большой урок, который преподало вам отцовство?
– Нужно быть более эффективным. Теперь ты понимаешь, что, если у тебя есть пять свободных минут, нужно их использовать, потому что всё стало намного суматошнее… И на самом деле я понял, как важно спать! Раньше если ложишься спать поздновато, это не было большой проблемой, потому что можно было легко поспать днём. А сейчас не хочется провести плохую ночь, потому что не будет возможности восстановиться, — приводит слова Самуэльссона пресс-служба IBU.
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