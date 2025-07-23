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Самуэльссон: люблю час дня, когда можно просто лежать на диване и смотреть телевизор

Самуэльссон: люблю час дня, когда можно просто лежать на диване и смотреть телевизор
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о своих долгосрочных целях как спортсмена.

– Когда день заканчивается, что вы делаете, чтобы расслабиться?
– Я люблю этот последний час дня, когда можно просто лежать на диване и смотреть телевизор. Это мой ментальный отдых.

– Каким советом вы руководствуетесь каждый день?
– Стараться сосредоточиться на постоянстве, на себе. Я хочу сделать долгую карьеру и хочу, чтобы она приносила мне удовольствие, чтобы я мог заниматься биатлоном долгое время. Я не желаю опускать голову и просто делать. Я хочу быть хорошим в долгосрочной перспективе и наслаждаться самим путём, — приводит слова Самуэльссона пресс-служба IBU.

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