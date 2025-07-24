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Союз биатлонистов России вышел в лидеры «Медиарейтинга» среди спортивных федераций страны

Союз биатлонистов России вышел в лидеры «Медиарейтинга» среди спортивных федераций страны
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Союз биатлонистов России (СБР) вышел на первое место в «Медиарейтинге», созданном Министерством спорта РФ для оценки медийной активности спортивных федераций.

Топ-8 спортивных федераций России в рейтинге медиаактивности, июль 2025 г.:

1. Союз биатлонистов России (СБР) — 80%
2. Федерация водных видов спорта (ФВВСР) — 72%
3. Федерация бокса России (ФБР) — 70%
4. Российский футбольный союз (РФС) — 68%
5. Всероссийская федерация самбо (ВФС) — 60%
6. Федерация спортивной борьбы (ФСБР) — 52%
7. Федерация хоккея России (ФХР) — 48%
7. Федерация дзюдо России (ФДР) — 48%.

Отметим, что в рейтинге учитываются следующие показатели: прирост подписчиков, среднее число лайков, количество комментариев и среднее количество просмотров.

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