Эрик Перро — о сборной Франции: раньше мы пили пиво, а теперь кока-колу

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Эрик Перро высказался о взаимоотношениях внутри мужской сборной Франции. Он отметил, что в команде после низких результатов изменился образ мышления.

«Мы много слушаем друг друга, в этом тоже наша сила. У всех довольно сильные характеры, но мы умеем понимать и уважать друг друга в разных сферах жизни. Проводим вместе больше половины дней в году, это очень много. Не думаю, что мы обязательно были бы друзьями в обычной жизни, но внутри команды мы принимаем индивидуальность и чувства каждого, немного подстраиваемся друг под друга.

Когда я пришёл в сборную Франции, то сразу наблюдал, как Кентен Фийон Майе выигрывает титулы. Это был тот год, когда он забирал всё: Олимпиаду, общий зачёт Кубка мира. Я смотрел на это с широко раскрытыми глазами, а потом, по мере того как он выигрывал снова и снова, это стало казаться почти обыденным. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что мы немного принизили масштаб его достижений. То же самое касается побед на чемпионатах мира Эмильена Жаклена и потрясающих результатов девочек за последние два года.

Два предыдущих сезона у нас были по-настоящему тяжёлыми, мы сталкивались с трудностями, и теперь понимаем, как важно наслаждаться даже местом в топ-10. Так что давайте ценить каждый момент. Возможно, именно эти трудности пошли нам на пользу. Вернулись с мотивацией и немного изменились. Раньше мы всегда пили пиво в конце уикенда, чтобы отпраздновать, а теперь берём кока-колу и идём дальше. Нет необходимости в бурных празднованиях, потому что мы уже наслаждаемся каждым моментом и делаем хорошую работу», — приводит слова Перро Ski-Nordique.