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Лизе Виттоцци вручили чемпионский биб, который она должна была надеть на ЧМ-2025

Лизе Виттоцци вручили чемпионский биб, который она должна была надеть на ЧМ-2025
Лиза Виттоцци
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Итальянской биатлонистке, победительнице общего зачёта Кубка мира Лизе Виттоцци вручили золотой биб, который она должна была надеть на старт индивидуальной гонки на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Кадрами со спортсменкой поделилась пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в социальных сетях.

На турнире этого не случилось из-за отсутствия спортсменки по состоянию здоровья. Золотой биб она должна была надеть, так как являлась на тот момент действующей чемпионкой мира в индивидуальной гонке. Это золото Виттоцци добыла на ЧМ-2024.

Напомним, итальянская биатлонистка полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы спины. 30-летняя Виттоцци — двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.

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