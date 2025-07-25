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Йоханнес Бё вместе с супругой побывал у Зигфрида Мазе в гостях

Йоханнес Бё вместе с супругой побывал у Зигфрида Мазе в гостях
Йоханнес Бё
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Норвежский биатлонист многократный олимпийский чемпион Йоханнес Бё вместе с супругой Хеддой встретился со своим бывшим тренером Зигфридом Мазе. Чета Бё гостила дома у специалиста на юге Франции, в Провансе.

Яркими фотографиями поездки поделилась в социальных сетях Хедда Бё.

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: их личного архива Хедды Бё

Фото: их личного архива Хедды Бё

Завершившие карьеру после сезона-2024/2025 норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё рассказали, что могут стать экспертами одного из телевизионных каналов на время проведения Олимпийских игр – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Зимние Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

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