Йоханнес Бё вместе с супругой побывал у Зигфрида Мазе в гостях

Норвежский биатлонист многократный олимпийский чемпион Йоханнес Бё вместе с супругой Хеддой встретился со своим бывшим тренером Зигфридом Мазе. Чета Бё гостила дома у специалиста на юге Франции, в Провансе.

Яркими фотографиями поездки поделилась в социальных сетях Хедда Бё.

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: из личного архива Хедды Бё

Фото: их личного архива Хедды Бё

Фото: их личного архива Хедды Бё

Завершившие карьеру после сезона-2024/2025 норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё рассказали, что могут стать экспертами одного из телевизионных каналов на время проведения Олимпийских игр – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Зимние Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.