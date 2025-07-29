Олимпийская чемпионка Дальмайер попала под камнепад. Спасатели не могут до неё добраться

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане, сообщает агентство DPA со ссылкой на её менеджера.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени, на высоте около 5700 м, она совершала восхождение со своей напарницей по связке (Дальмайер — сертифицированный горный и горнолыжный гид). Последняя сразу вызвала экстренные службы, спасательная операция началась незамедлительно.

Из-за удалённости места несчастного случая спасательный вертолёт смог добраться до него только во вторник, 29 июля, утром. Со слов менеджера экс-биатлонистки, в ходе облёта было установлено, что Лаура «как минимум получила серьёзные травмы». При этом при облёте территории спасатели не нашли «признаков жизни». Начать наземную операцию специалисты пока не могут из-за высокого риска повторного схода камней.