Международный союз биатлонистов отреагировал на новость о несчастном случае с Дальмайер

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на тревожную новость о двукратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира, обладательнице «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немке Лауре Дальмайер.

«IBU и вся биатлонная семья думают о Дальмайер и её семье, надеясь на скорейшее появление хороших новостей», — говорится в сообщении Союза.

Сегодня, 29 июля, ряд немецких изданий со ссылкой на менеджера биатлонистки сообщили, что Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям пока не удалось добраться до Лауры, исходя из облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы.