«Лаура, держись!!!» Губерниев отреагировал на несчастный случай с Дальмайер

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о несчастном случае с двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер.

«Лаура, держись!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 29 июля, ряд немецких изданий со ссылкой на менеджера биатлонистки сообщили, что Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям пока не удалось добраться до Лауры, исходя из облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы.