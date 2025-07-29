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«Лаура, держись!!!» Губерниев отреагировал на несчастный случай с Дальмайер

«Лаура, держись!!!» Губерниев отреагировал на несчастный случай с Дальмайер
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о несчастном случае с двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер.

«Лаура, держись!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 29 июля, ряд немецких изданий со ссылкой на менеджера биатлонистки сообщили, что Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям пока не удалось добраться до Лауры, исходя из облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы.

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