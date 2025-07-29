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Поиски олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер в горах Пакистана приостановлены до утра

Поиски олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер в горах Пакистана приостановлены до утра
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Поиски двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира, обладательницы «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах Пакистана приостановлены до утра из-за наступления темноты, сообщает немецкий Taggesspiegel. В Пакистане сейчас 21:53 по местному времени.

В понедельник, 28 июля, Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры, исходя из облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы, она находится на высоте 5700 м.

Отметим, что после завершения спортивной карьеры Дальмайер профессионально занималась альпинизмом. Она стала сертифицированным горным и горнолыжным гидом. Лаура — действующий сотрудник горноспасательной службы.

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