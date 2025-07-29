«Думаю о тебе, Лаура». Магдалена Нойнер опубликовала пост в честь Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер отреагировала на новость о несчастном случае с двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 соотечественницей Лаурой Дальмайер.

«Думаю о тебе, Лаура», — написала Магдалена, добавив следующую картинку.

В понедельник, 28 июля, Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры. Исходя из данных, полученных после облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы. Она находится на высоте 5700 м.