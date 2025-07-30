Поиски известной биатлонистки Дальмайер, пропавшей в горах Пакистана, были возобновлены

Поиски двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира, обладательницы «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, пропавшей в горах Пакистана, были возобновлены, сообщает Merkur.

Издание также сообщает, что работа затруднена из-за плохой погоды на пике Лайла. Напомним, вчера вечером, 29 июля, поиски известной спортсменки были приостановлены из-за наступления темноты.

В понедельник, 28 июля, Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры. Исходя из данных, полученных после облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы. Она находится на высоте 5700 м.