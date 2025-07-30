Стали известны новые подробности по поискам биатлонистки Дальмайер, пропавшей в горах

Сегодня, 30 июля, продолжаются поиски двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира, обладательницы «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, пропавшей в горах Пакистана 28 июля.

Стало известно, что из-за плохих погодных условий невозможно использовать вертолёт, на данный момент идёт наземная операция по поиску известной спортсменки. Об этом сообщает Quest-France.

В понедельник, 28 июля, Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры. Исходя из данных, полученных после облёта территории, они сделали вывод, что девушка как минимум получила серьёзные травмы. Она находится на высоте 5700 м.