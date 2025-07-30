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Ольга Зайцева: гибель Дальмайер — страшная весть, была очень хорошая девочка

Ольга Зайцева: гибель Дальмайер — страшная весть, была очень хорошая девочка
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на новость о гибели немецкой спортсменки Лауры Дальмайер после попадания под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане.

«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я её видела, когда выступала. Была очень хорошая девочка, жаль», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени на высоте около 5700 м, она совершала восхождение со своей напарницей по связке (Дальмайер — сертифицированный горный и горнолыжный гид).

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