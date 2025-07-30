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Лаура Дальмайер, биатлонистка: сколько лет, где и как погибла, достижения в спорте, трофеи

Лаура Дальмайер, биатлонистка: сколько лет, где и как погибла, достижения в спорте, трофеи
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Сегодня, 30 июля, в возрасте 31 года погибла двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Известная биатлонистка попала под камнепад на высоте около 5700 м во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Она совершала восхождение со своей напарницей по связке (Дальмайер — сертифицированный горный и горнолыжный гид).

Дальмайер — одна из самых титулованных спортсменок в истории биатлона. В общей сложности на её счету семь званий чемпионки мира. На Олимпийских играх 2018 года она завоевала две золотые медали — в спринте и гонке преследования.

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Ужасная трагедия с олимпийской чемпионкой! Дальмайер погибла после камнепада в горах. LIVE
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